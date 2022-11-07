«البلدية والإسكان» وجامعة الملك سعود توقِّعان اتفاقيةَ تنفيذ الدبلوم العالي

تواصل – واس:

أبرمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وجامعة الملك سعود – اليوم- توقيع عقد تنفيذ برنامج الدبلوم العالي في التخطيط والتصميم الحضري لموظفي الوزارة وأمانات المناطق والبلديات التابعة لها، وذلك برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ، ورئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي الوزارة لتأهيل كوادرها مهنياً، وتطوير مهارات العاملين في مجال التخطيط والتصميم الحضري والبرامج ذات العلاقة، وتنمية الاستثمار في رأس المال البشري بين الطرفين، حيث مثَّل الوزارة في التوقيع رئيس قطاع الخدمات المساندة عمر بن محمد المحاسن، فيما مثَّل جامعة الملك سعود عميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية الدكتور عبدالله بن أحمد الثابت.

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وستسهم الاتفاقية في تنمية مهارات موظفي الوزارة والأمانات والبلديات التابعة لها من خلال الاستعانة بالخبرات المحلية والدولية للتطوير والتدريب والتأهيل، مع عدد من الجهات المحلية والعالمية في مجال التخطيط والتصميم الحضري.

ويتم تنفيذ برنامج الدبلوم العالي في التخطيط والتصميم الحضري من خلال قسم التخطيط العمراني بجامعة الملك سعود، وبمشاركة من جامعة الملك عبدالعزيز بمدينة جدة، كما سيتم الاستعانة بعدد من الخبراء والمحاضرين الدوليين من جامعات ومعاهد وبيوت خبرة عالمية مرموقة، كما سيشارك عدد من المعاهد والمراكز المتخصصة في الدول المتقدمة، لإيفاد المرشحين من الملتحقين بالبرنامج في زيارات علمية وعملية لتلك المعاهد والمراكز خارج المملكة.

وستعمل إدارة البرنامج على تقديم وتصميم تطبيقات عملية وميدانية لتنفيذ مقررات الدبلوم العالي في التخطيط والتصميم الحضري، وإقامة دورات تدريبية وملتقيات ومنتديات لتطوير مهارات العاملين في مجال المشهد الحضري لمواكبة آخر ما توصلت له العلوم الحديثة لدعم كوادر الوزارة علمياً ومهنياً.

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