مقتل «أمريكي» وسط بغداد بعد فشل محاولة اختطافه

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وسائل إعلام عراقية عن مقتل مواطن أمريكي، اليوم الإثنين في العاصمة بغداد، بعد فشل اختطافه.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر في الشرطة العراقية، أنه جرى نقل الجثة إلى مستشفى في حي الكرادة بالعاصمة العراقية وأشار تقرير مبدئي من المستشفى إلى أنه توفي بسبب رصاصة.

وقال مصدر من الشرطة إن الضحية كان يحمل بطاقة هوية تبين منها أنه يعمل مدرسا للغة الإنجليزية.

وأضاف مصدر آخر من الشرطة أن رجالا مسلحين في مركبة فتحوا النيران على سيارة رياضية كان يستقلها الضحية وأردوه قتيلا.

وقال رائد بالشرطة العراقية “وفقا لتحرياتنا المبدئية وشهود العيان فقد حاول مسلحون اختطاف المواطن الأمريكي”.

وعلقت الخارجية الأمريكية على الحادث، وفقا لـ”العربية”، بقولها ” ننتظر التقارير بشأن مقتل مواطن أمريكي في بغداد “.

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