وظائف إدارية في الخطوط الجوية .. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما قوق وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المسميات الوظيفية:

أخصائي إدارة البيانات

الوصف الوظيفي

محلل حوكمة البيانات متخصص في إدارة تدفق المعلومات للمؤسسات ، بما في ذلك سلامة البيانات وكفاءتها وتوافرها.

وتتضمن وظيفة محلل حوكمة البيانات تطوير وتنفيذ معايير البيانات ، وضمان التقاط البيانات الوصفية بشكل صحيح وإنشاء طرق لرصد أي حوادث بيانات والإبلاغ عنها.

ويجب على محللي حوكمة البيانات مراقبة موظفي التطبيق للتأكد من أنهم يتبعون إجراءات حوكمة البيانات.

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المؤهلات والخبرة

فهم جيد لممارسات إدارة المعلومات بما في ذلك إدارة دورة حياة المعلومات ونمذجة البيانات وإدارة البيانات الرئيسية وتنفيذ عمليات تدقيق الأعمال وجمع المتطلبات القدرة على العمل مع مستخدمي النظام لاستنباط وتحديد متطلباتهم بشكل رسمي خبرة في استخدام التطبيقات المستندة إلى السحابة ، على سبيل المثال Salesforce و Office 365 و SharePoint خبرة في قيادة برنامج حوكمة البيانات فهم مبادئ أمن تكنولوجيا المعلومات وحماية البيانات خبرة في استخدام أدوات إدارة المشاريع الرشيقة مثل Pivotal Tracker خبرة في العمل في شركة تركز على التكنولوجيا درجة البكالوريوس في أي مجال ذي صلة مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال



رابط التقديم:

وللتقديم والاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط يرجى الدخول من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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