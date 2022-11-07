أول رد من مكتب رئيس أوكرانيا على المفاوضات مع روسيا

تواصل- فريق التحرير:

نفى مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخائيل بودولياك، أن تكون “كييف” رفضت المفاوضات مع موسكو، مطالبًا روسيا بسحب قواتها من أوكرانيا قبل أي مفاوضات.

وكتب بودولياك في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أوكرانيا لم ترفض أبدا التفاوض ويجب أن تسحب روسيا قواتها أولا”.

وكان الرئيس الأوكراني “زيلينسكي”، أصدر مرسوما يمنع أي مفاوضات مع روسيا، قائلًا: “ما دام فلاديمير بوتين رئيسها”.

فيما أشار الرئيس الروسي “بوتين” إلى أن كييف رفضت التفاوض، وأعرب عن استعداد موسكو للتفاوض فور نضوج النظام الأوكراني لذلك.

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