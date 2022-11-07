خلال 3 أشهر.. تطييب المسجد النبوي بـ 10 آلاف جرام من البخور

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أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي، اليوم الإثنين، أنه يتم تطيب أركان المسجد بأكثر من 10 آلاف جرام من البخور.

وأضافت شؤون المسجد النبوي، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم أيضا استخدام 115 تولة من الطيب والعود لتطييب المسجد النبوي وزائريه خلال الربع الأول من عام 1444هـ.

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