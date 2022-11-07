الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
خلال 3 أشهر.. تطييب المسجد النبوي بـ 10 آلاف جرام من البخور
أول حالة حظر في تويتر منذ تولي إيلون ماسك رئاسة الشركة
بالفيديو.. الزعاق يوضح أهم أنواع الإبل عند العرب
تخلصوا منه فورًا.. تحذير من شامبو يسبب السرطان
ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني
ولي العهد يلتقي ولي عهد الكويت

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

خلال 3 أشهر.. تطييب المسجد النبوي بـ 10 آلاف جرام من البخور

خلال 3 أشهر.. تطييب المسجد النبوي بـ 10 آلاف جرام من البخور

خلال 3 أشهر.. تطييب المسجد النبوي بـ 10 آلاف جرام من البخور
٠٩:٥٦:٤٥ م، الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي، اليوم الإثنين، أنه يتم تطيب أركان المسجد بأكثر من 10 آلاف جرام من البخور.

وأضافت شؤون المسجد النبوي، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم أيضا استخدام 115 تولة من الطيب والعود لتطييب المسجد النبوي وزائريه خلال الربع الأول من عام 1444هـ.

اقرأ أيضا:

خطيب المسجد النبوي: المال الحرام وإن كثر فهو ممحوق البركة

خطيب المسجد النبوي: وسائل التواصل الاجتماعي تشكل خطرًا على أفكار مرتاديها (فيديو)

الكلمات الدلالية:
البخور الطيب المسجد النبوي شؤون المسجد النبوي

مواد ذات صلة

المزيد
إيقاف 7 متهمين باعتداء عرعر منهم 4 أجانب

إيقاف 7 متهمين باعتداء عرعر منهم 4 أجانب

٠٩:٢٧ ص، الخميس، ٠٨ يناير ٢٠١٥
زادت مؤخرًا 4.2%.. سر ارتفاع أسعار السيارات الآسيوية بالمملكة

زادت مؤخرًا 4.2%.. سر ارتفاع أسعار السيارات الآسيوية بالمملكة

١٠:٣٨ ص، الأربعاء، ١٧ أغسطس ٢٠٢٢
جامعة نجران تتوعد بمقاضاة «مغرد» اتهمها بدفع رشوة مليوني دولار

جامعة نجران تتوعد بمقاضاة «مغرد» اتهمها بدفع رشوة مليوني دولار

١١:٥٤ م، الأحد، ١٧ يناير ٢٠١٦
بالفيديو.. شاب متهور يفشل في تجاوز السيول بجازان

بالفيديو.. شاب متهور يفشل في تجاوز السيول بجازان

١٠:١١ ص، الأثنين، ١٨ أبريل ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *