أهم10.. ولي العهد في شرم الشيخ وسقوط مقاتلة والإطاحة بأطراف الاشتباكات المسلحة بالرياض

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين، والتي جاءت كالتالي:

برئاسة مشتركة بين ولي العهد والرئيس المصري .. انطلاق النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

برئاسة مشتركة بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – ، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، انطلقت اليوم النسخة الثانية.. المزيد هنا

شاهد.. القبض على المتورطين في مشاجرة بالأسلحة النارية بمعرض للسيارات وشرطة الرياض تكشف السبب

قبضت شرطة منطقة الرياض على 8 مواطنين ووافد من القبائل النازحة، بعد تداول مرئي يتضمن اشتعال مركبة وإطلاق نار في معرض للسيارات نتج عنه إصابتان نقلتا غلى المستشفى.. المزيد هنا

هل يلزم الإفصاح عن عوائد الأسهم؟ حساب المواطن يجيب

أكد برنامج حساب المواطن، أنه في حال وجود عوائد مالية من الأسهم فلا بد من الإفصاح عنها.. المزيد هنا

قرار مفاجئ من تويتر.. لماذا تمت إعادة بعض الموظفين المفصولين لوظائفهم؟

أعادت شركة “تويتر” العديد من الموظفين للعمل بالمنصة مجددًا بعد قرار تسريحهم، مؤكدة أن القرار كان خاطئًا.. المزيد هنا

عاجل.. النيابة العامة: إيقاف تشكيل إجرامي منظم بتهمة تزييف النقود

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة الجرائم الاقتصادية باشرت التحقيق مع تشكيل عصابي إجرامي منظم مكون.. المزيد هنا

جريمة بشعة.. قيادي حوثي يُلقي مسنة من أعلى السطح ويطلق النار على ابنتها

كشفت وسائل إعلام يمنية، أن مليشيات الحوثي تواصل ارتكاب أبشع الجرائم ضد كافة طوائف الشعب اليمني.. المزيد هنا

عاجل.. «الداخلية» تكشف عن عقوبة نقل أو إتلاف وتخريب كاميرات المراقبة الأمنية

كشفت وزارة الداخلية عن عقوبة كل من ينقل تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية أو ينشرها.. المزيد هنا

توضيح من الجوازات بشأن رسالة «تم نفاذ العدد» على أبشر

رد حساب “الجوازات” على تساؤل أحد المواطنين قال فيه: “أقدر أروح الجوازات لتجديد جوازي لأن لي أسبوع طلع لي تم نفاذ العدد”.. المزيد هنا

وزارة الدفاع: سقوط طائرة مقاتلة بسبب خلل فني ونجاة طاقمها

أعلنت وزارة الدفاع ، عن سقوط طائرة مقاتلة من نوع «ف -١٥ إس» بسبب خلل فني أثناء مهمة تدريبية ونجاة طاقمها الجوي.. المزيد هنا

توضيح مهم من حساب المواطن حول وثيقة العمل الحر

رد حساب “العناية بالمستفيدين” التابع لبرنامج “حساب المواطن” على استفسار أحد المواطنين والذي قال فيه “هل وثيقة العمل الحر تؤثر ع حساب المواطن؟”.. المزيد هنا