الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
اعتراف روسي: تدخلنا في الانتخابات الأمريكية.. وسنواصل عملنا
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اعتراف روسي: تدخلنا في الانتخابات الأمريكية.. وسنواصل عملنا

اعتراف روسي: تدخلنا في الانتخابات الأمريكية.. وسنواصل عملنا

اعتراف روسي: تدخلنا في الانتخابات الأمريكية.. وسنواصل عملنا
١١:٠٢:١٨ م، الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

اعترف رجل الأعمال الروسي المقرب من بوتين، يفجيني بريجوجين، اليوم، أنه تدخل في الانتخابات الأمريكية وسيواصل التدخل في المستقبل.

طباخ بوتين يعترف

وقال بريجوجين: “نعرف كيف نفعل هذا على طريقتنا بحرص ودقة وسلاسة”، وأضاف في تعليق غامض: “خلال عملياتنا متناهية الدقة، سنستأصل الكليتين والكبد دفعة واحدة”.

ويعرف رجل الأعمال الرئيسي الشهير بلقب “طباخ بوتين”، لأن شركة الضيافة التي يملكها متعاقدة مع الكرملين، بشكل رسمي برعاية “مزارع المتصيدين”، وهي  مكاتب يتم تمويلها لتوظيف أشخاص بهدف نشر تعليقات تحريضية وغير صحيحة لإثارة الجدل عبر الإنترنت، حسب “مونت كارلو”.

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عقوبات يواجهها بريجوجين

وقررت واشنطن، في وقت سابق، فرض عقوبات على بريجونين، ومصادرة ممتلكات، فيما عرضت وزارة الخارجية الأمريكية جائزة تصل إلى عشر ملايين دولار مقابل الإبلاغ عن معلومات حول صلة بريجوجين “بالتدخل في الانتخابات الأمريكية”.

كما تعرض “طباخ بوتين” لعقوبات من الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.

الكلمات الدلالية:
انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن رجل الأعمال الروسي روسيا فلاديمير بوتين موسكو يفجيني بريجوجين

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