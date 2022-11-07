الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
صعود أسهم شركة مملوكة لترامب وتأكيدات بقرب ترشحه للرئاسة مجددا
لقطة مذهلة لسحابة ضخمة فوق بحيرة بولاية ميشيجن الأمريكية
الأحوال المدنية: حذف الأبناء من كارت العائلة في هذه الحالة
خلال 3 أشهر.. تطييب المسجد النبوي بـ 10 آلاف جرام من البخور
أول حالة حظر في تويتر منذ تولي إيلون ماسك رئاسة الشركة
بالفيديو.. الزعاق يوضح أهم أنواع الإبل عند العرب

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

صعود أسهم شركة مملوكة لترامب وتأكيدات بقرب ترشحه للرئاسة مجددا

صعود أسهم شركة مملوكة لترامب وتأكيدات بقرب ترشحه للرئاسة مجددا

صعود أسهم شركة مملوكة لترامب وتأكيدات بقرب ترشحه للرئاسة مجددا
١٠:٠٣:٤٤ م، الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

صعد سهم “ديجيتال ورلد أكويزيشن Digital World Acquisition” المملوكة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بنسبة 30.1% عند 22.75 دولار، بعد أن وصل إلى 23.16 دولار في وقت سابق من الجلسة.

 

اقتراب ترامب من الترشح لرئاسة أمريكا

وتزامن صعود شركة ترامب، مع أنباء أشارت إلى أن فريق “ترامب” يناقش إطلاق حملته الانتخابية المحتملة في الرابع عشر من نوفمبر الجاري.

اقرأ أيضا:

استدعاء ترامب للتحقيق.. ماذا يحدث؟

ترامب يتحدث إلى مؤيديه

وقال ترامب، خلال مسيرة للجمهوريين في فلوريدا، أمس الأحد، خلال حديثه عن انتخابات الرئاسة المقبلة في عام 2024: “من المرجح أن أقوم بذلك مرة أخرى، لكن انتظروا تطورات الأمر”، بحسب ما نقلته صحيفة “نيويورك تايمز”، و”أرقام”.

وفي وقت سابق، عرض ترامب، خلال مؤتمر عقده في ميامي، فيديو يظهر أخطاء للرئيس الحالي جو بايدن.

وصرح ترامب، في أكثر من مناسبة، بأن الولايات المتحدة لم تشهد أي تقدم خلال ولاية بايدن، بينما رد بايدن عبر “تويتر” معرضا بسلفه، وقال إنه لم يستوعب حتى الآن مسألة فشله في السباق الرئاسى.

الكلمات الدلالية:
الرئاسة الأمريكية جو بايدن دونالد ترامب شركة دونالد ترامب صعود أسهم

مواد ذات صلة

المزيد
«التعليم» تحذّر 25 جامعة من التعامل مع «جمعية المحاسبين» الإماراتية

«التعليم» تحذّر 25 جامعة من التعامل مع «جمعية المحاسبين» الإماراتية

١٠:١٩ ص، الأحد، ٠٢ أبريل ٢٠١٧
حاكم جاكرتا «باسويدان» لـ«تواصل»: ترشحي للحكم بدأ من المسجد وسعادتي بزيارة الحرمين لا توصف

حاكم جاكرتا «باسويدان» لـ«تواصل»: ترشحي للحكم بدأ من المسجد وسعادتي بزيارة الحرمين لا توصف

١١:١٠ م، الأربعاء، ١٤ يونيو ٢٠١٧
القضاء المصري يؤيد بطلان اتفاقية «تيران وصنافير»

القضاء المصري يؤيد بطلان اتفاقية «تيران وصنافير»

٠١:٥٨ م، الثلاثاء، ٠٨ نوفمبر ٢٠١٦
العراق.. صاروخ يستهدف منزل وكيل الاستخبارات الاتحادية

العراق.. صاروخ يستهدف منزل وكيل الاستخبارات الاتحادية

٠٤:٣٧ م، الأربعاء، ٠٤ مايو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *