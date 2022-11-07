صعود أسهم شركة مملوكة لترامب وتأكيدات بقرب ترشحه للرئاسة مجددا

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صعد سهم “ديجيتال ورلد أكويزيشن Digital World Acquisition” المملوكة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بنسبة 30.1% عند 22.75 دولار، بعد أن وصل إلى 23.16 دولار في وقت سابق من الجلسة.

اقتراب ترامب من الترشح لرئاسة أمريكا

وتزامن صعود شركة ترامب، مع أنباء أشارت إلى أن فريق “ترامب” يناقش إطلاق حملته الانتخابية المحتملة في الرابع عشر من نوفمبر الجاري.

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ترامب يتحدث إلى مؤيديه

وقال ترامب، خلال مسيرة للجمهوريين في فلوريدا، أمس الأحد، خلال حديثه عن انتخابات الرئاسة المقبلة في عام 2024: “من المرجح أن أقوم بذلك مرة أخرى، لكن انتظروا تطورات الأمر”، بحسب ما نقلته صحيفة “نيويورك تايمز”، و”أرقام”.

وفي وقت سابق، عرض ترامب، خلال مؤتمر عقده في ميامي، فيديو يظهر أخطاء للرئيس الحالي جو بايدن.

وصرح ترامب، في أكثر من مناسبة، بأن الولايات المتحدة لم تشهد أي تقدم خلال ولاية بايدن، بينما رد بايدن عبر “تويتر” معرضا بسلفه، وقال إنه لم يستوعب حتى الآن مسألة فشله في السباق الرئاسى.