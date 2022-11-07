وظائف بشركة التصنيع وخدمات الطاقة.. 3 شروط للتقديم
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أعلنت شركة التصنيع وخدمات الطاقة “طاقة”- المتخصصة بالمعدات وخدمات حقول النفط والغاز، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة ، من حمَلة شهادات البكالوريوس.
وأوضحت شركة التصنيع وخدمات الطاقة أن العمل سيكون بفروع الشركة في الدمام وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
– مدرب قيادة أنابيب ملفوفة
Coiled Tubing Instructor Lead
المؤهلات و الخبرات:
- درجة البكالوريوس في الهندسة أو مجال ذي صلة
- يفضل الشهادات المتعلقة بالتدريب العام و / أو التدريب الخاص بخط الإنتاج (ASTD ، إلخ.)
- الخبرة المطلوبة: 10 سنوات في صناعة OFSE (أي إدارة العمليات أو الخبرة الفنية أو التدريبية لخبرة PL) خبرة سابقة كمدرب / متدرب
رابط التقديم
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).