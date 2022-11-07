الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف بشركة التصنيع وخدمات الطاقة.. 3 شروط للتقديم
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وظائف بشركة التصنيع وخدمات الطاقة.. 3 شروط للتقديم

وظائف بشركة التصنيع وخدمات الطاقة.. 3 شروط للتقديم

وظائف بشركة التصنيع وخدمات الطاقة.. 3 شروط للتقديم
١١:٠٠:٤٤ م، الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة التصنيع وخدمات الطاقة “طاقة”- المتخصصة بالمعدات وخدمات حقول النفط والغاز، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة ، من حمَلة شهادات البكالوريوس.

وأوضحت شركة التصنيع وخدمات الطاقة أن العمل سيكون بفروع الشركة في الدمام وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– مدرب قيادة أنابيب ملفوفة 

 Coiled Tubing Instructor Lead

المؤهلات و الخبرات:

  • درجة البكالوريوس في الهندسة أو مجال ذي صلة
  • يفضل الشهادات المتعلقة بالتدريب العام و / أو التدريب الخاص بخط الإنتاج (ASTD ، إلخ.)
  • الخبرة المطلوبة: 10 سنوات في صناعة OFSE (أي إدارة العمليات أو الخبرة الفنية أو التدريبية لخبرة PL) خبرة سابقة كمدرب / متدرب

رابط التقديم

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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شركة التصنيع وخدمات الطاقة فرص وظائف وظائف شاغرة

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