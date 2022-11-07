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على المكشوف أمام الجماهير.. ترامب يفضح بايدن

على المكشوف أمام الجماهير.. ترامب يفضح بايدن

على المكشوف أمام الجماهير.. ترامب يفضح بايدن
١٠:٥٨:٣٩ م، الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أقدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على خطوة غير اعتيادية، في أحد المؤتمرات التي عقدها مؤخرا، أمام مؤيديه بمدينة ميامي.

شاشة عملاقة

وعرض ترامب، خلال المؤتمر، وعلى شاشة عملاقة، مقطع فيديو مجمع، لعدة أخطاء وقع فيها الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية جون بايدن، في سياق محاولاته التعريض بغريمه.

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تراشقات بين بايدن وترامب

وكان الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر، مؤخرا، عدة تغريدات حول عدم اعتراف ترامب، حتى الآن، بنتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية، التي فاز فيها بايدن.

وبالمقابل، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في مؤتمر المحافظين السنوي، في مدينة دالاس، في أغسطس الماضي، إنه سيضع عما قريب خططًا للترشح لمنصب عام في الولايات المتحدة خلال المستقبل القريب.

وعندما سئل عن موعد ذلك، قال ترامب: “إنه بالتأكيد ليس بعيدًا، فوقته اقترب”، وتابع: “أعتقد أن الشعب سيكون سعيدًا للغاية، فبلدنا لم يكن في وضع مثل هذا، لقد خسرنا كل شيء، تحت قيادة بايدن”.

الكلمات الدلالية:
الحزب الجمهوري الحزب الديموقراطي الرئاسة الأمريكية جو بايدن دونالد ترامب مؤتمر مؤيدو ترامب مدينة ميامي

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