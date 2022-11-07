أول حالة حظر في تويتر منذ تولي إيلون ماسك رئاسة الشركة

تواصل – فريق التحرير:

في أول حالة حظر في تويتر، منذ توليه رئاسة شركة تويتر، قام الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بحظر حساب شخصية مشهورة.

وقرر ماسك، حذف حساب ممثلة أمريكية تدعى “كاثي غريفن”، بعد أن انتحلت شخصية إيلون ماسك كمزحة فقام بحظر حسابها!.

وفي وقت سابق، كشف الرئيس التنفيذي الجديد لشركة تويتر، إيلون ماسك، أن مهمة منصة التواصل الاجتماعي هي أن تصبح المصدر الأكثر دقة للمعلومات حول العالم.

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وأضاف في تغريدة على حسابه: “تحتاج تويتر إلى أن تصبح إلى حد بعيد المصدر الأكثر دقة للمعلومات حول العالم. هذه هي مهمتنا”، وفقا لرويترز.

وكان ماسك قد اتخذ إجراءات صارمة منذ أن استحوذ على تويتر في صفقة بقيمة 44 مليار دولار قبل أسبوع تقريبًا، شملت إقالة نصف الموظفين، وفرض رسوم على المستخدمين، مما قدم بعض المؤشرات المبكرة على طريقة إعادة أغنى شخص في العالم هيكلة المنصة. اقرأ أيضا: تعرف على السبب.. «ماسك» يُهدد بوقف دائم لهذه الحسابات على «تويتر» وحظيت تغريدة “ماسك” بعشرات الآلاف من الردود والمناقشات حول كيفية تحقيق هذه المهمة، وتساءل مؤسس تويتر والرئيس التنفيذي السابق جاك دورسي “دقيق لمن؟”

وكان ماسك، الذي يدير أيضًا شركة تسلا للسيارات الكهربائية وشركة الصواريخ سبيس إكس، قال الشهر الماضي إن تويتر ستعمل على تشكيل مجلس للإشراف على الاعتدال في المحتوى له “وجهات نظر متنوعة على نطاق واسع”.

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