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الأحوال المدنية: حذف الأبناء من كارت العائلة في هذه الحالة
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الأحوال المدنية: حذف الأبناء من كارت العائلة في هذه الحالة

الأحوال المدنية: حذف الأبناء من كارت العائلة في هذه الحالة

الأحوال المدنية: حذف الأبناء من كارت العائلة في هذه الحالة
٠٩:٥٨:٠٩ م، الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه يتم حذف الأبناء من بطاقة أو كرت العائلة، في حال إصدار الهوية الوطنية.

جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، على استفسار مغرد بشأن سبب حذف أحد الأبناء من كرت العائلة.

وأجابت الأحوال المدنية بقولها “إنه يتم حذف الابن من كرت العائلة، في حال اصدر هوية وطنية، نسعد بخدمتك”.

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وفي وقت سابق، أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إتاحة خدمة تسجيل المواليد إلكترونيًا وطلب إيصال الوثائق للأمهات، مؤكدة أن الخدمة متاحة بكل يسر وسهولة.

وأوضحت الأحوال المدنية، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “بإمكانك تسجيل مولودك إلكترونيا عبر أبشر وطلب إيصال شهادة الميلاد وسجل الأسرة لعنوانك”.

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وكان وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية المكلف الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، قد دشن قبل أيام، حزمة من الخدمات الإلكترونية للأحوال المدنية على المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر – أفراد” للمواطنين والمقيمين.

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الكلمات الدلالية:
الأبناء الأحوال المدنية الهوية الوطنية كرت العائلة

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