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ولي العهد يبعث برقية شكر للرئيس المصري
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ولي العهد يبعث برقية شكر للرئيس المصري

ولي العهد يبعث برقية شكر للرئيس المصري

ولي العهد يبعث برقية شكر للرئيس المصري
٠٨:٢٥:٠١ م، الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، برقية شكر، لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، إثر مغادرته شرم الشيخ بعد المشاركة في النسخة الثانية من “قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر”، فيما يلي نصها:


صاحب الفخامة الرئيس / عبدالفتاح السيسي حفظه الله

رئيس جمهورية مصر العربية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
وأود أن أشكر فخامتكم على استضافة قمة الشرق الأوسط الأخضر في نسختها الثانية، إيماناً منكم بأهمية أهدافها التي ستتحقق ـ بإذن الله ـ بتكاتف الجهود، والمساهمة الفاعلة من دول المنطقة، وصولاً إلى المزيد من الازدهار والرخاء لشعوبنا.
متمنياً لفخامتكم دوام الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعب مصر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
ولفخامتكم تحياتي وتقديري.
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
شرم الشيخ: 13 / 4 / 1444هـ
الموافق: 7 / 11 / 2022م

الكلمات الدلالية:
الرئيس المصري شرم الشيخ قمة المناخ ولي العهد

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