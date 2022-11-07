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لقطة مذهلة لسحابة ضخمة فوق بحيرة بولاية ميشيجن الأمريكية
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لقطة مذهلة لسحابة ضخمة فوق بحيرة بولاية ميشيجن الأمريكية

لقطة مذهلة لسحابة ضخمة فوق بحيرة بولاية ميشيجن الأمريكية

لقطة مذهلة لسحابة ضخمة فوق بحيرة بولاية ميشيجن الأمريكية
٠٩:٥٩:٠٦ م، الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو، لم تتجاوز مدة عرضه دقيقة واحدة، يوضح مجيء سحابة هائلة، فوق بحيرة بولاية ميشيجن الأمريكية.

6 ملايين مشاهدة

وتفاعل رواد تويتر مع المقطع، الذي نشره أحد الحسابات الأمريكية بعنوان “لقطة العمر”، وحاز الفيديو على نحو 6 ملايين مشاهدة.

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تكون السحب الضخمة

السحب هي مجموعات من قطرات الماء أو بلورات الجليد أو كليهما معًا يتراوح قطرها ما بين 1 إلى 100 مكرون، تطفو في الجو على ارتفاعات مختلفة كما تبدو بأشكال وأحجام وألوان متباينة.

وتحتوي على بخار الماء والغبار وكمية هائلة من الهواء الجاف ومواد سائلة أخرى، وكذلك جزيئات صلبة منبعثة من الغازات الصناعية، حسب مواقع متخصصة.

بسبب رطوبة الهواء

وتتشكل السحب أو الغيوم من عمليات طبيعية أساسها رطوبة الهواء، وتتجدد هذه الرطوبة باستمرار عن طريق التبخر (أي تسرب جزيئات الماء إلى الهواء كغاز أو بخار) من أسطح الأرض ومن المحيطات والأجسام المائية الأخرى التي تغطي حوالي 71% من سطح الأرض.

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