شاهد.. القبض على المتورطين في مشاجرة بالأسلحة النارية بمعرض للسيارات وشرطة الرياض تكشف السبب

تواصل- فريق التحرير:

قبضت شرطة منطقة الرياض على 8 مواطنين ووافد من القبائل النازحة، بعد تداول مرئي يتضمن اشتعال مركبة وإطلاق نار في معرض للسيارات نتج عنه إصابتان نقلتا غلى المستشفى.

وحسب بيان نشره الأمن العام ونشر الفيديو حساب “سناب الداخلية”، أنه بالتنسيق مع شرطة المنطقة الشرقية تم القبض على آخر، وتبين من إجراءات الاستدلال أن الحادثة وقعت لخلافات بينهم في تجارة المخدرات وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

كما تم تحديد هوية متهمين آخرين وجاري استكمال القبض عليهم.