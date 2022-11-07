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بالفيديو.. الزعاق يوضح أهم أنواع الإبل عند العرب

بالفيديو.. الزعاق يوضح أهم أنواع الإبل عند العرب

بالفيديو.. الزعاق يوضح أهم أنواع الإبل عند العرب
٠٩:٢٣:١٨ م، الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال الباحث الفلكي وخبير الأرصاد والأحوال الجوية، د.خالد بن صالح الزعاق،  إن دخول الوسم  وتلطف الأجواء يسهم في شعور المواشي والإبل بالراحة، فيجعلها تدر اللبن.

أفضل أنواع الإبل

وأفاد الزعاق، في فيديو نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، أن الإبل النوطية تقترب في هذه الأجواء، من الولادة، وهي تسمى عند العرب القدماء بالإبل العُشٌر، أي التي بلغت أو قاربت في حملها سن العشرة أشهر، وهي أغلى ما يملكه العرب من رؤوس الأموال، وهي مصدر عزة وثروة عندهم.

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مكانة الإبل 

ولفت الزعاق إلى أن العرب يعتبرون الإبل مصدر فخر واعتزاز، ولها مكانة كبرى عندهم، مضيفا أن الله عز وجل قرن تعطيل الإبل وإهمالها باقتراب يوم القيامة، وذلك في قوله تعالى: “إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (1) وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ (2) وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ (3) وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ (4)”.

أسماء الإبل عند العرب 

ذكر الزعاق إن للإبل أسماء كثيرة عند العرب، على حسب اختلاف الثقافات، منها الحوار، وهو الجمل الذي ولد للتو، والحاسب هو الصغير، والفاطر هو الكبير، والخلفية هي الناقة التي يتبعها ولدها، والخلوج هي التي مات عنها ولدها.

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