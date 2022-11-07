«السديس» يشهد فعاليات المسابقة الدولية التاسعة في حفظ القرآن الكريم للعسكريين (فيديو)

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شهد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم الاثنين، جانباً من فعاليات المسابقة الدولية التاسعة في حفظ القرآن الكريم للعسكريين.

ورحب الشيخ السديس بالحضور، مشيدا بجهود المملكة في خدمة القرآن الكريم وحفظة القرآن الكريم.

يذكر أنه انطلقت بالأمس، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في مكة المكرمة، المسابقة الدولية التاسعة في حفظ القرآن الكريم للعسكريين التي تُنظمها الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة في وزارة الدفاع في المدة 12 – 19 ربيع الآخر 1444هـ.

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