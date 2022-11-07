بعقود تصل لـ 20 عاما.. إتاحة 12 فرصة استثمارية أمام القطاع الخاص بالرياض

تواصل- واس:

أتاحت أمانة منطقة الرياض مؤخرًا 12 فرصة استثمارية أمام القطاع الخاص، في مجال نشاط مصانع الخرسانة الجاهزة في مخطط رماح بمدة عقود تصل إلى 20 عامًا، وذلك ضمن خططها الهادفة إلى نهضة المدينة، وتعزيز الشراكة مع المستثمرين.

وأوضحت الأمانة أن الفرص الاستثمارية التي يستمر التقديم لها حتى 16 نوفمبر الجاري تتراوح مساحاتها ما بين 4,900 و48,130 مترًا مربعًا، وتتطلع خلالها إلى تحفيز دور القطاع الخاص في تنمية اقتصاديات المدينة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لسكان الرياض وزوّارها.

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وأشارت إلى أن الفرص الاستثمارية ستسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير المدينة، إلى جانب إسهاماته في تنمية اقتصاد العاصمة، بما يتماشى مع الخطط الوطنية في المجالات الاستثمارية.