من أمريكا وأوروبا.. أوكرانيا تعلن تسلمها منظومة دفاع جوي جديدة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت كييف اليوم الإثنين أنها تلقت دفعة جديدة من أنظمة الدفاع الجوي، وقال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، أن بلاده تسلمت حديثاً من الولايات المتحدة وإسبانيا والنرويج أنظمة دفاع جوي.

ناسامز وأسبيد

وأوضح ريزنيكوف، أن بلاده تسلمت منظومتى الدفاع الجوي ناسامز و”أسبيد”، بهدف إلى صد القصف الروسي الكثيف على البنى التحتية الحيوية.

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قدرات الجيش الأوكراني

أكد وزير الدفاع الأوكراني أن تلك الأسلحة ستعزز قدرات الجيش الأوكراني إلى حد كبير وستجعل مجال أوكرانيا الجوي أكثر أماناً. وختم قائلا: “سنواصل إسقاط أهداف العدو التي تهاجمنا.. شكرا لشركائنا”.

تأتي تلك الدفعة من الأسلحة اليوم لتضاف إلى المساعدات العسكرية بمليارات الدولارات التي أغدقتها أمريكا والعديد من الدول الأوروبية على كييف، منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على أراضيها في 24 فبراير الماضي.

إلا أن متحدثا باسم القوات الجوية الأوكرانية أكد عدم امتلاك كييف مضادات فعالة للصواريخ الباليستية، متوقعا تزويد الشركاء لأوكرانيا بدفاعات ضد الصواريخ بعيدة المدى.