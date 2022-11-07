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استوصوا بالنساء خيرًا.. استشاري يحذر من خطورة الانفعال على المرأة
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استوصوا بالنساء خيرًا.. استشاري يحذر من خطورة الانفعال على المرأة

استوصوا بالنساء خيرًا.. استشاري يحذر من خطورة الانفعال على المرأة

استوصوا بالنساء خيرًا.. استشاري يحذر من خطورة الانفعال على المرأة
٠٧:٢٢:٣٤ م، الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة الانفعال على المرأة.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “الإغماء الذي يحدث عند بعض النساء أثناء الانفعال النفسي الشديد (خبر مفجع، خوف مفاجيء، نقاش حاد..الخ) هو بسبب الإغماء الوعائي VVS ولا يعني ذلك أنها تعاني من مرض في القلب.. ولكن:

١.يجب أن يترك التشخيص للطبيب المعالج.

٢.يجب ألا يستمريء ذلك أحدُ الطرفين.

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وفي وقت سابق، حث استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، جميع أفراد الأسرة على إجراء فحص فوري للقلب إذ حدثت حالة وفاة لأي فرد من أفرادها بسبب مرض في القلب.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”، ردًا على سؤال ورد إليه حول وفاة شابين من أسرة واحدة في غضون 4 أشهر بسبب أمراض في القلب.

وقال النمر في إجابته: “هذه غالبًا حالات قلب وراثية يجب الكشف على جميع أفراد الأسرة الأب والأم والإخوان والأخوات في مركز متخصص برصد أمراض القلب الوراثية”.

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الكلمات الدلالية:
أمراض القلب الانفعال المرأة خالد النمر

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