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ضبط شحنة مخدرات ضخمة في مرفأ بيروت قبل تهريبها إلى هذه الدولة
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ضبط شحنة مخدرات ضخمة في مرفأ بيروت قبل تهريبها إلى هذه الدولة

ضبط شحنة مخدرات ضخمة في مرفأ بيروت قبل تهريبها إلى هذه الدولة

ضبط شحنة مخدرات ضخمة في مرفأ بيروت قبل تهريبها إلى هذه الدولة
٠٧:١٨:٥٤ م، الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت السلطات الأمنية اللبنانية أنها تمكنت من إحباط عملية تهريب 5,4 ملايين حبة كبتاغون عبر مرفأ بيروت إلى أبيدجان، وتوقيف عناصر شبكة التهريب.

وأوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توافرت لدى الشعبة معلومات مؤكدة حول قيام إحدى الشبكات الدولية لتهريب المخدرات بالتحضير لتهريب كمية كبيرة من المخدرات موضبة في داخل ألواح “فيبر” إلى أبيدجان، وذلك عبر مرفأ بيروت.

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وبنتيجة المتابعة الاستعلامية، توصلت هذه القطعات المختصة إلى تحديد مكان تخبئة الشحنة المذكورة في بلدة الغازية – صيدا (جنوبي البلاد)، وبتاريخ 30-10-2022، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تم مداهمة المستودع المذكور،وضبط البضاعة في داخله.

ولفتت إلى أنه خلال التحقيق مع المشتبه بهم، تم التوصل إلى هويات جميع أفراد الشبكة المتورطة في العملية.
وتابعت: أودع الملف والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، ولا يزال العمل جارياً لتوقيف أفراد الشبكة.

الكلمات الدلالية:
شحنة مخدرات كبتاعون لبنان مرفأ بيروت

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