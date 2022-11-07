تدشين «تراحم» لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم

تواصل- فريق التحرير:

دشن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم، عبر الاتصال المرئي، مقر اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” بالمنطقة.

واستمع الأمير لشرح تفصيلي من رئيس اللجنة العميد متقاعد سعود الرويلي، حول ما يحتويه المقر من مكاتب وصالات متعددة الأغراض، ومنظومة متكاملة من التقنيات الحديثة وأخرى خاصة بالتواصل وقاعة للتدريب وتنظيم الدورات.

ونوَّه فيصل بن خالد بن سلطان بالدور الإنساني الذي تقوم به اللجنة الوطنية لرعاية السجناء “تراحم”، ودورها في خدمة السجناء وأسرهم والمفرج عنهم وتقديم البرامج والفعاليات التي تصب في مصلحة المستفيدين.

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يأتي ذلك في ظل الدعم والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لأفراد المجتمع كافة.