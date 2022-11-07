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طريقة حذف مجموعة «جهات الاتصال» في الآيفون بضغطة واحدة (فيديو)
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طريقة حذف مجموعة «جهات الاتصال» في الآيفون بضغطة واحدة (فيديو)

طريقة حذف مجموعة «جهات الاتصال» في الآيفون بضغطة واحدة (فيديو)

طريقة حذف مجموعة «جهات الاتصال» في الآيفون بضغطة واحدة (فيديو)
٠٦:٥٧:٢٣ م، الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد صانع محتوى تقني ومهتم في البرمجة، طريقة حذف عدد من جهات الاتصال دفعة واحدة في هاتف الآيفون.

وقال الرشيد، في قطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في إنه يمكن حذف مجموعة جهات اتصال بنقرة واحدة في تحديث تحديث الـ ios 16.

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من خلال الخطوات التالية:

– الضغط بإصبعين على أول جهة اتصال

– الضغط لأسفل

– الضغط ضغطة مطولة

– اختيار حذف جهات اتصال

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الكلمات الدلالية:
الآيفون تحديث iOS16 جهات الاتصال

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