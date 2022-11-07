طريقة حذف مجموعة «جهات الاتصال» في الآيفون بضغطة واحدة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد صانع محتوى تقني ومهتم في البرمجة، طريقة حذف عدد من جهات الاتصال دفعة واحدة في هاتف الآيفون.

وقال الرشيد، في قطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في إنه يمكن حذف مجموعة جهات اتصال بنقرة واحدة في تحديث تحديث الـ ios 16.

اقرأ أيضا:

في 5 خطوات.. طريقة ضبط إضاءة الآيفون (فيديو)

من خلال الخطوات التالية:

– الضغط بإصبعين على أول جهة اتصال

– الضغط لأسفل

– الضغط ضغطة مطولة

– اختيار حذف جهات اتصال

اقرأ أيضا:

رسميًا.. إجبار «آبل» على تغيير شواحن «آيفون» لهذه الأسباب