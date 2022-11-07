الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بعقود تصل لـ 20 عاما.. إتاحة 12 فرصة استثمارية أمام القطاع الخاص بالرياض
استوصوا بالنساء خيرًا.. استشاري يحذر من خطورة الانفعال على المرأة
ضبط شحنة مخدرات ضخمة في مرفأ بيروت قبل تهريبها إلى هذه الدولة
هيئة السوق المالية تعتمد حزمة جديدة من الاختبارات التأهيلية
تدشين «تراحم» لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم
طريقة حذف مجموعة «جهات الاتصال» في الآيفون بضغطة واحدة (فيديو)

الرئيسية

 /

اقتصادية

 /

هيئة السوق المالية تعتمد حزمة جديدة من الاختبارات التأهيلية

هيئة السوق المالية تعتمد حزمة جديدة من الاختبارات التأهيلية

هيئة السوق المالية تعتمد حزمة جديدة من الاختبارات التأهيلية
٠٧:٠٤:٥٥ م، الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

اعتمدت هيئة السوق المالية، اليوم، حزمة جديدة من الاختبارات التأهيلية للأشخاص المسجلين أو الراغبين في التسجيل لدى مؤسسات السوق المالية.

لمواكبة التطورات العالمية

تأتي الاختبارات التأهيلية الجديدة تماشيا مع المستجدات التي طرأت على لوائح السوق المالية، إضافة إلى التطورات التي تشهدها الأسواق المالية العالمية، والتي تتطلب توفير كوادر مهنية مؤهلة للعمل في مجال أعمال الأوراق المالية والراغبين في تنمية مهاراتهم بالقطاع المالي وبناء القدرات في السوق المالية.

اقرأ أيضا:

«السوق المالية»: أكثر من 100 مليار ريال زيادة في رأس مال شركات مدرجة

أفضل الممارسات العالمية

وراعت حزمة الاختبارات التي طورتها الهيئة بالتعاون مع الأكاديمية المالية والمعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار (Chartered Institute of Securities and Investment) أفضل الممارسات العالمية.

كما تعمل الاختبارت على تمكين مؤسسات السوق المالية من تحقيق تطلعات المستثمرين، ويرفع من مستوى الجودة في أعمال الأوراق المالية وتطوير أداء أنشطتها المختلفة، ويوسع قاعدة الكوادر الوطنية المتخصصة.

وكانت هيئة السوق المالية أعلنت بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني COOP لعام 2022م (الترم الدراسي الثاني)، في 23 من أكتوبر الماضي، والذي يستهدف طلاب المعاهد والجامعات ممن تتطلب تخصصاتهم الممارسة التطبيقية.

الكلمات الدلالية:
الأكاديمية المالية الاختبارات التأهيلية الاوراق المالية المعهد المعتمد للأوراق المالية حزمة جديدة من الاختبارات التأهيلية لوائح السوق المالية هيئة السوق المالية

مواد ذات صلة

المزيد
سوق الأسهم ينهي تعاملاته منخفضاً 225 نقطة

سوق الأسهم ينهي تعاملاته منخفضاً 225 نقطة

٠٤:٣٦ م، الثلاثاء، ١٧ مايو ٢٠٢٢
صحيفة يابانية: تطلعات قطاع الأعمال المحلي في طوكيو ارتفعت بزيارة خادم الحرمين

صحيفة يابانية: تطلعات قطاع الأعمال المحلي في طوكيو ارتفعت بزيارة خادم الحرمين

٠٤:٠٦ م، الأحد، ١٢ مارس ٢٠١٧
أسعار النفط تعاود الارتفاع بحذر.. وبرنت عند 97 دولارًا بعد قرار “أوبك”

أسعار النفط تعاود الارتفاع بحذر.. وبرنت عند 97 دولارًا بعد قرار “أوبك”

٠١:٤٣ م، الخميس، ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢
البنوك الإسلامية تُطلق خدماتها بالمغرب بعد الحصول على ترخيص المجلس العلمي

البنوك الإسلامية تُطلق خدماتها بالمغرب بعد الحصول على ترخيص المجلس العلمي

١٠:٣٦ ص، الأربعاء، ٢٦ يوليو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *