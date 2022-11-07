هيئة السوق المالية تعتمد حزمة جديدة من الاختبارات التأهيلية

تواصل – واس:

اعتمدت هيئة السوق المالية، اليوم، حزمة جديدة من الاختبارات التأهيلية للأشخاص المسجلين أو الراغبين في التسجيل لدى مؤسسات السوق المالية.

لمواكبة التطورات العالمية

تأتي الاختبارات التأهيلية الجديدة تماشيا مع المستجدات التي طرأت على لوائح السوق المالية، إضافة إلى التطورات التي تشهدها الأسواق المالية العالمية، والتي تتطلب توفير كوادر مهنية مؤهلة للعمل في مجال أعمال الأوراق المالية والراغبين في تنمية مهاراتهم بالقطاع المالي وبناء القدرات في السوق المالية.

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أفضل الممارسات العالمية

وراعت حزمة الاختبارات التي طورتها الهيئة بالتعاون مع الأكاديمية المالية والمعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار (Chartered Institute of Securities and Investment) أفضل الممارسات العالمية.

كما تعمل الاختبارت على تمكين مؤسسات السوق المالية من تحقيق تطلعات المستثمرين، ويرفع من مستوى الجودة في أعمال الأوراق المالية وتطوير أداء أنشطتها المختلفة، ويوسع قاعدة الكوادر الوطنية المتخصصة.

وكانت هيئة السوق المالية أعلنت بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني COOP لعام 2022م (الترم الدراسي الثاني)، في 23 من أكتوبر الماضي، والذي يستهدف طلاب المعاهد والجامعات ممن تتطلب تخصصاتهم الممارسة التطبيقية.