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إحياءً لسنة النبي ﷺ.. إقامة صلاة الاستسقاء يوم الجمعة بمساجد الإمارات

إحياءً لسنة النبي ﷺ.. إقامة صلاة الاستسقاء يوم الجمعة بمساجد الإمارات

إحياءً لسنة النبي ﷺ.. إقامة صلاة الاستسقاء يوم الجمعة بمساجد الإمارات
٠٦:٣٩:٥٥ م، الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد دولة الإمارات، الجمعة القادمة.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، من المقرر أن تكون الصلاة قبل صلاة يوم الجمعة المقبل الموافق 11 نوفمبر، تأسيا بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء طلبا لنزول الغيث.

ودعا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات إلى الابتهال للمولى عز وجل ليعمّ الغيث وينشر رحمته وعطاءه وخيره على العباد والبلاد.

إحياءا لسنة النبي ﷺ .. إقامة صلاة الاستسقاء بمساجد الكويت

الكلمات الدلالية:
الإمارات رئيس الإمارات صلاة الاستسقاء

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