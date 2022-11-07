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انطلاق حملة «أسرة مطمئنة».. تعرف على أهم أهدافها
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انطلاق حملة «أسرة مطمئنة».. تعرف على أهم أهدافها

انطلاق حملة «أسرة مطمئنة».. تعرف على أهم أهدافها

انطلاق حملة «أسرة مطمئنة».. تعرف على أهم أهدافها
٠٦:٤٠:٠٣ م، الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مجلس شؤون الأسرة عن انطلاق حملة أسرة مطمئنة، والتي تستهدف تعزيز الروابط الأسري بين أفراد الأسر في المجتمع.

وأوضح المجلس ان الحملة تهدف إلى تعزيز وتقوية الروابط الأسرية وتمكين الأسرة من المهارات الحياتية التي تساهم في جودة الحياة، إضافة إلى رفع مستوى الوعي لدى الأسرة بأهم قضاياها وهي:

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– المهارات الحياتية للأسرة

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