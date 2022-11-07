انطلاق حملة «أسرة مطمئنة».. تعرف على أهم أهدافها

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مجلس شؤون الأسرة عن انطلاق حملة أسرة مطمئنة، والتي تستهدف تعزيز الروابط الأسري بين أفراد الأسر في المجتمع.

وأوضح المجلس ان الحملة تهدف إلى تعزيز وتقوية الروابط الأسرية وتمكين الأسرة من المهارات الحياتية التي تساهم في جودة الحياة، إضافة إلى رفع مستوى الوعي لدى الأسرة بأهم قضاياها وهي:

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– التفكك الأسري

– تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على قيم الأسرة

– المهارات الحياتية للأسرة

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