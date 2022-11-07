ولي العهد يصل إلى مقر قمة المناخ في شرم الشيخ

تواصل – واس :

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الإثنين، إلى شرم الشيخ للمشاركة في النسخة الثانية من قمة الشرق الأوسط الأخضر.

وكان صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

“بيان من الديوان الملكي”

بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، فقد غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين 13 / 4 / 1444 هـ الموافق 7 / 11 / 2022 م متوجهاً لجمهورية مصر العربية؛ للمشاركة في النسخة الثانية من “قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” برئاسة سعودية مصرية مشتركة.

حفظ الله سموه في سفره وإقامته.

الديوان الملكي: بناءً على توجيه خادم الحرمين.. ولي العهد يشارك في النسخة الثانية من “قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” برئاسة سعودية مصرية مشتركة