أمانة الشرقية: إغلاق جسر طريق الأمير متعب مع تقاطع طريق الأمير نايف بالدمام غدًا لأعمال الصيانة

تواصل-واس :

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع إدارة مرور المنطقة الشرقية عن إغلاق جسر طريق الأمير متعب مع تقاطع طريق الأمير نايف في الدمام، وذلك بدءًا من يوم غدٍ الثلاثاء 8 / 11 / 2022م.

اقرأ أيضا

أمانة المنطقة الشرقية: إغلاق 20 منشأة في حملات مفاجئة

وأوضحت الأمانة أن الإغلاق جاء لتنفيذ أعمال صيانة بطول 1.7 كم متضمنة إعادة السفلتة وفواصل التمدد، حيث سيُغلَق كلا الاتجاهين وتُحوَّل الحركة المرورية إلى الطريق المحلي، مشيرة إلى أن أعمال الصيانة ستستغرق 21 يومًا.

ودعت أمانة الشرقية قائدي المركبات إلى الالتزام بالتحويلات المرورية المعلن عنها في منطقة العمل، والتقيد بالسرعة المحددة؛ منعاً للزحام، وحفاظاً على سلامتهم، واختيار طرق بديلة أخرى، وذلك خلال مدة أعمال الصيانة، لافتة النظر إلى الاتصال على (940) في حال وجود أيّ ملاحظات.