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الوجه الآخر لأمريكا.. قطع قدم مريض يحتضر والسبب صادم
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الوجه الآخر لأمريكا.. قطع قدم مريض يحتضر والسبب صادم

الوجه الآخر لأمريكا.. قطع قدم مريض يحتضر والسبب صادم

الوجه الآخر لأمريكا.. قطع قدم مريض يحتضر والسبب صادم
٠٦:٣٤:٤٨ م، الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قامت ممرضة أمريكية ببتر قدم مريض، بدون موافقته أو الحصول على إذن من الطبيب المختص.

وتواجه الممرضة ماري براون، 38 عاما، تهما بالإساءة الجسدية لكبار السن وتسببت عمداً في أذى جسدي كبير.

لتعرضها في معرض تحنيط

وأقدمت على قطع قدم الضحية اليمنى -بدون موافقته أو إذن الطبيب في 27 مايو -، وأخبرت ممرضة زميلة أنها تنوي عرضها في معرض التحنيط الخاص بعائلتها بلافتة تقول «ارتدوا أحذيتكم أيها الأطفال»، وفقا للشكوى جنائية التي حصلت عليها وسائل إعلام أمريكية، حسب “القبس”.

آلام مبرحة

وذكرت الشكوى أن الممرضة التي كانت حاضرة عندما قيل إن براون قطعت قدم الرجل في 27 مايو، أفادت أن المريض كان يشد يدها بقوة، وكان يئن أثناء البتر، وبعد البتر، قال الرجل لممرضة أخرى إنه شعر بكل شيء وإنه يعاني من آلام مبرحة، بحسب وثيقة المحكمة.

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40 عاما في السجن

من المتوقع أن تمثل أمام المحكمة يوم 6 ديسمبر، وحال إدانتها ستواجه عقوبة قصوى عن كل تهمة تصل إلى 40 عاما في السجن.

من جانبه، قال كيفن لارسون، المدير التنفيذي للمركز الطبي الذي تواجد المريض الضحية فيه، إن براون لم تعد تعمل في المنشأة، وأورد: “لقد تعاونا وسنواصل التعاون الكامل مع التحقيق في هذه المسألة، والشخص المحدد ليس موظفا لدينا”.

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