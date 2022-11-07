جامعة تبوك تعلن عن 40 وظيفة أكاديمية بنظام العقود الموسمية
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أعلنت جامعة تبوك عن توفر (40) وظيفة أكاديمية شاغرة بمسمى (معيد) للجنسين، بنظام العقود على الوظائف الرسمية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
التخصصات المتاحة:
- نظم المعلومات الإدارية.
- التمويل والاستثمار.
- التمريض.
- العلاج الطبيعي.
- تقنية مختبرات طبية.
- التصميم الداخلي.
- تصميم الأزياء والمنسوجات.
- هندسة الحاسب.
- الأنظمة.
- الهندسة المدنية.
- الهندسة الصناعية.
- طب وجراحة.
- الصيدلة.
- الكيمياء.
- الكيمياء الحيوية.
- الإحصاء.
- فيزياء.
- التمريض.
- التسويق.
- تقنية المختبرات الطبية.
- علوم الحاسب.
- الإدارة.
- اللغة الإنجليزية.
- الإدارة.
- إدارة السياحة والضيافة.
- وغيرها..
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الشروط المطلوبة:
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلاً على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها ، مع ضرورة معادلة المؤهلات الصادرة من خارج المملكة.
- أن يكون التقدير العام في المرحلة الجامعية البكالوريوس جيد جداً على الأقل
- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة من تاريخ الإعلان عن الوظيفة.
طريقة التقديم:
أوضحت الجامعة يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/04/19هـ الموافق 2022/11/13م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/04/23هـ الموافق 2022/11/17م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).
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