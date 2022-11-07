جامعة تبوك تعلن عن 40 وظيفة أكاديمية بنظام العقود الموسمية

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أعلنت جامعة تبوك عن توفر (40) وظيفة أكاديمية شاغرة بمسمى (معيد) للجنسين، بنظام العقود على الوظائف الرسمية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

التخصصات المتاحة:

نظم المعلومات الإدارية.

التمويل والاستثمار.

التمريض.

العلاج الطبيعي.

تقنية مختبرات طبية.

التصميم الداخلي.

تصميم الأزياء والمنسوجات.

هندسة الحاسب.

الأنظمة.

الهندسة المدنية.

الهندسة الصناعية.

طب وجراحة.

الصيدلة.

الكيمياء.

الكيمياء الحيوية.

الإحصاء.

فيزياء.

التمريض.

التسويق.

تقنية المختبرات الطبية.

علوم الحاسب.

الإدارة.

اللغة الإنجليزية.

الإدارة.

إدارة السياحة والضيافة.

وغيرها..

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الشروط المطلوبة:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلاً على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها ، مع ضرورة معادلة المؤهلات الصادرة من خارج المملكة.

أن يكون التقدير العام في المرحلة الجامعية البكالوريوس جيد جداً على الأقل

ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة من تاريخ الإعلان عن الوظيفة.

طريقة التقديم:

أوضحت الجامعة يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/04/19هـ الموافق 2022/11/13م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/04/23هـ الموافق 2022/11/17م.