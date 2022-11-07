في 3 خطوات.. طريقة إتمام إجراءات الكفالة للموقوف إلكترونيًا عبر «أبشر»

تواصل – فريق التحرير :

كشفت منصة “أبشر”، طريقة خدمة الكفالة الإلكترونية للشرط، مشيرة إلى أنها تمكن الأفراد من إتمام إجراءات الكفالة للموقوف إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة الفرع.

وأوضحت في تغريدة على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال 3 خطوات وهي:

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1- الدخول إلى منصة أبشر ثم اختر خدمات في تبويب خدماتي

2- اختيار الخدمات العامة

3- اختيار خدمة الكفالة