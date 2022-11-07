مرضى يؤخرون الصلاة لحين خروجهم من المستشفى.. ما الحكم؟

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أوضح فضيلة الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، أن اعتقاد بعض المرضى بجواز تأخير الصلاة لحين الخروج من المستشفى يعد من الجهل، ولا يجوز.

ترك الصلاة محرم

وقال الفوزان إن ترك الصلاة محرم شديد التحريم، ويجب على المرضى أن يصلوا على حالهم أيا كان، فإذا استطاع المريض أن يتطهر ويتخلص من ملابسه المتسخة، فهذا مطلوب وواجب عليهم، لكن إذا لم يستطع، فليصل على حالته.

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قضاء الصلاة واجب

وأجاب الدكتور سعد الخثلان أستاذ الفقه بكلية الشريعة في جامعة الإمام، في وقت سابق، عن سؤال قال: “مريض له عدة أيام في المستشفى ولم يصلّ أي فرض لجهله بالحكم، فهل يجب عليه القضاء”.

وأجاب الشيخ الخثلان أنه يجب الصلاة عليه ما دام عقله حاضرا، حيث كان الواجب عليه أن يصلي حسب استطاعته.

وأوضح أنه يجب عليه قضاء جميع الصلوات التي تركها أثناء مرضه.