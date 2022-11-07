بعد عام من التوقف.. بدء استئناف استقدام العمالة الفلبينية بحد أقصى 17.288 ريالًا

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بدأ اليوم الإثنين، استئناف استقدام الأيدي العاملة من الفلبين بما في ذلك العمالة المنزلية، على ألا تتجاوز رسوم الاستقدام 17.288 ريالا، من دون القيمة المضافة، وذلك بعد عام من التوقف.

ويأتي استئناف استقدام الأيدي العاملة من الفلبين، بعد عدد من اللقاءات التي تمت بين مسؤولين في وزارة الموارد البشرية وإدارة الفلبين للعمال المهاجرين.

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وسبق ذلك إعلان الوزارة، في الـ 14 من أغسطس 2022، عن فتح باب استقدام العمالة الاندونيسية عبر شركات الاستقدام، بغية ضبط الإجراءات وتجويدها، بما يحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.

فيما أعقب ذلك إعلان الوزارة تحديد أسعار رسوم الاستقدام، حيث بلغ سعر استقدام العمالة من دولة أُوغندا 9.500 ريال.

كما بلغت تكلفة الاستقدام من تايلاند 10.000 ريال سعودي، وتكلفة الاستقدام من دولة بنغلاديش 13.000 ريال سعودي، والاستقدام من دولة كينيا 10.870 ريالا.