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بعد عام من التوقف.. بدء استئناف استقدام العمالة الفلبينية بحد أقصى 17.288 ريالًا
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بعد عام من التوقف.. بدء استئناف استقدام العمالة الفلبينية بحد أقصى 17.288 ريالًا

بعد عام من التوقف.. بدء استئناف استقدام العمالة الفلبينية بحد أقصى 17.288 ريالًا

بعد عام من التوقف.. بدء استئناف استقدام العمالة الفلبينية بحد أقصى 17.288 ريالًا
٠٥:٢٢:٤٤ م، الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل-فريق التحرير :

بدأ اليوم الإثنين، استئناف استقدام الأيدي العاملة من الفلبين بما في ذلك العمالة المنزلية، على ألا تتجاوز رسوم الاستقدام 17.288 ريالا، من دون القيمة المضافة، وذلك بعد عام من التوقف.

ويأتي استئناف استقدام الأيدي العاملة من الفلبين، بعد عدد من اللقاءات التي تمت بين مسؤولين في وزارة الموارد البشرية وإدارة الفلبين للعمال المهاجرين.

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وسبق ذلك إعلان الوزارة، في الـ 14 من أغسطس 2022، عن فتح باب استقدام العمالة الاندونيسية عبر شركات الاستقدام، بغية ضبط الإجراءات وتجويدها، بما يحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.

فيما أعقب ذلك إعلان الوزارة تحديد أسعار رسوم الاستقدام، حيث بلغ سعر استقدام العمالة من دولة أُوغندا 9.500 ريال.

كما بلغت تكلفة الاستقدام من تايلاند 10.000 ريال سعودي، وتكلفة الاستقدام من دولة بنغلاديش 13.000 ريال سعودي، والاستقدام من دولة كينيا 10.870 ريالا.

الكلمات الدلالية:
استئناف استقدام العمالة السعودية العمالة الفلبينية العمالة المنزلية

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