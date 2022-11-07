الديوان الملكي: بناءً على توجيه خادم الحرمين.. ولي العهد يشارك في النسخة الثانية من “قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” برئاسة سعودية مصرية مشتركة

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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

“بيان من الديوان الملكي”

بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، فقد غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين 13 / 4 / 1444 هـ الموافق 7 / 11 / 2022 م متوجهاً لجمهورية مصر العربية؛ للمشاركة في النسخة الثانية من “قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” برئاسة سعودية مصرية مشتركة.

حفظ الله سموه في سفره وإقامته.

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