الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الديوان الملكي: بناءً على توجيه خادم الحرمين.. ولي العهد يشارك في النسخة الثانية من “قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” برئاسة سعودية مصرية مشتركة
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الديوان الملكي: بناءً على توجيه خادم الحرمين.. ولي العهد يشارك في النسخة الثانية من “قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” برئاسة سعودية مصرية مشتركة

الديوان الملكي: بناءً على توجيه خادم الحرمين.. ولي العهد يشارك في النسخة الثانية من “قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” برئاسة سعودية مصرية مشتركة

الديوان الملكي: بناءً على توجيه خادم الحرمين.. ولي العهد يشارك في النسخة الثانية من “قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” برئاسة سعودية مصرية مشتركة
٠٤:٥١:٥١ م، الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

“بيان من الديوان الملكي”

بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، فقد غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين 13 / 4 / 1444 هـ الموافق 7 / 11 / 2022 م متوجهاً لجمهورية مصر العربية؛ للمشاركة في النسخة الثانية من “قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” برئاسة سعودية مصرية مشتركة.

حفظ الله سموه في سفره وإقامته.

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الكلمات الدلالية:
بيان من الديوان الملكي خادم الحرمين قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر محمد بن سلمان مصر ولي العهد

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