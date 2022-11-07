الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بتداولات بلغت 6.4 مليارات ريال.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا اليوم
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بتداولات بلغت 6.4 مليارات ريال.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا اليوم

بتداولات بلغت 6.4 مليارات ريال.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا اليوم

بتداولات بلغت 6.4 مليارات ريال.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا اليوم
٠٤:٥٥:٥٠ م، الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم مرتفعاً 77.48 نقطة ليقفل عند مستوى 11598.76 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 6.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم – 142 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 380 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 61 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 143 شركة على تراجع.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا

وكانت أسهم شركات: الحفر العربية، والعربي، والسعودي الفرنسي، ومجموعة الخليج للتأمين، والبلاد الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: سلامة، وتنمية، ومجموعة فتيحي، وحلواني إخواني، والمنجم الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 23.00% و5.84%.

فيما كانت أسهم شركات: الحفر العربية، وأرامكو، والإنماء، ودار الأركان، والجزيرة الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: الحفر العربية، والراجحي، والإنماء، ومعادن، وأرامكو الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 112.82 نقطة ليقفل عند مستوى 19500.39 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 17.2 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 320 ألف سهم تقاسمتها 1383 صفقة.

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