الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«الزكاة والضريبة» تُنفّذ أكثر من 11 ألف زيارة تفتيشية خلال أكتوبر (فيديو)
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«الزكاة والضريبة» تُنفّذ أكثر من 11 ألف زيارة تفتيشية خلال أكتوبر (فيديو)

«الزكاة والضريبة» تُنفّذ أكثر من 11 ألف زيارة تفتيشية خلال أكتوبر (فيديو)

«الزكاة والضريبة» تُنفّذ أكثر من 11 ألف زيارة تفتيشية خلال أكتوبر (فيديو)
٠٤:٤٣:١١ م، الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

نفذت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أكثر من 11 ألف زيارة تفتيشية خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك على الأسواق والمحال التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة.

وأوضحت الهيئة أن الزيارات التي نفذتها الفرق الرقابية والتفتيشية لديها بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري شملت عددًا من القطاعات التجارية، أبرزها: البيع بالتجزئة، وقطاع التغذية، والتعليم.

وأشارت إلى أن هذه الزيارات تهدف إلى تعزيز مستوى الالتزام بأحكام الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، لدى المكلفين من قطاع الأعمال، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة، إلى جانب أن ذلك يأتي في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها بواسطة فرق التفتيش الميداني.

ودعت الهيئة المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة يُرصَد لديها أي من المخالفات الضريبية، وذلك عبر الموقع الرسمي: zatca.gov.sa ، أو من خلال تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA).

وتقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمُبلغين عن المخالفات الضريبية بنسبة 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال بحد أدنى.

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الكلمات الدلالية:
الأسواق البيع بالتجزئة التستر التجاري الزكاة والضريبة المحال التجارية المخالفات الضريبية زيارات تفتيشية

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