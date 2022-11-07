الفرق الرقابية بالهيئة العامة للنقل تُنفّذ أكثر من 180 ألف عملية فحص

تواصل – واس:

أعلنت الهيئة العامة للنقل، ممثلةً بالإدارة العامة للرقابة وبالتعاون مع الجهات المعنية، أنها نفّذت حملات رقابية ميدانية خلال شهر أكتوبر، نتج عنها 180,129 عملية فحص، في أنشطة النقل البري، منها 177,516 عملية فحص لمركبات النقل، و453 عملية فحص للمركبات الأجنبية، فيما بلغت الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة 2,160 زيارة.

تنفيذ 1793 عملية فحص لأنشطة النقل البحري

وأوضحت أن الفرق الرقابية نفذت 1793عملية فحص لأنشطة النقل البحري، و13 زيارة ميدانية لمحطات القطارات بمختلف مناطق المملكة.

أهم الحملات على أنشطة النقل البري

وأضافت الهيئة أنها رصدت خلال حملاتها على أنشطة النقل البري 23,469 مخالفة محررة، وسجلت عمليات الرصد الآلي 18,067 مخالفة، بينما سجلت الفرق 54 مخالفة في أنشطة النقل البحري.

نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري

وأكدت أن نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري، سجلت خلال الشهر الماضي أكتوبر 89%، بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري 97%، وسجلت أنظمة النقل السككي معدل امتثال 100%، مبينة أن المخالفات المرصودة في أنشطة النقل، تنوعت ما بين:

1 – عدم مطابقة حواجز الحماية الأمامية أو الخلفية أو الجانبية للشاحنة للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة.

2 – تشغيل مركبة النقل دون بطاقة تشغيل، وتحميل البضاعة بطريقة غير آمنة.

3 – سجل نشاط نقل البضائع أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر.

4 – بقية الأنشطة كنشاط النقل المتخصص بالحافلات،و الأجرة – “منشآت”، وأخيراً نشاط تأجير السيارات.

أعلى المناطق في تسجيل المخالفات

وأشارت إلى أن منطقة مكة المكرمة كانت أعلى المناطق في تسجيل المخالفات خلال شهر أكتوبر، حيث بلغت 15,496 مخالفة، تليها منطقة الرياض بـ13,121 مخالفة، ثم منطقة الشرقية لتسجل 6,796 مخالفة، فيما سجلت المدينة المنورة 1,517 مخالفة.

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