شرطة «مكة» تسترد مصوغات ذهبية وتقبض على سارقيها

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، أنها استردت مصوغات ذهبية سُرقت من محل تجاري في منطقة عسير.

القبض على 4 مقيمين من الجنسية الباكستانية

وأوضحت أنها تمكنت من القبض على سارقيها، وهم 4 مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومؤكدة أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

35 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

في الوقت نفسه، ألقت الأفواج الأمنية بمنطقة جازان القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود بحوزتهم 35 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وأكدن أنها قبضت على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في محافظة الدائر، بحوزتهم 35 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وأُوقِفوا واتُّخِذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأُحِيلوا لجهة الاختصاص.

القبض على 7 أشخاص لارتكابهم حوادث سلب

وقبل ساعات، أعلنت شرطة منطقة الرياض، أن إدارة التحريات والبحث الجنائي ألقت القبض على 4 مخالفين لنظامي الإقامة والعمل من الجنسية الباكستانية.

وأوضحت أنها ألقت القبض أيضًا على 3 مواطنين، لانتحالهم صفة غير صحيحة وارتكاب حوادث سلب.

تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية

وأكدت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لتتولى التحقيقات.