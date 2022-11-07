«رويترز»: رجل أعمال مقرب من «بوتين» يُقر بتدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية

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ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء، أن أحد رجال الأعمال المقربين من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أقر بتدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية.

يأتي هذا بعد اتهامات وجهها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي لـ 13 روسيًا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت عام 2016 وفاز فيها الرئيس دونالد ترامب.

ثلاثة من هؤلاء يواجهون تهمة التآمر

وحسب «بي بي سي»، فإن ثلاثة من هؤلاء يواجهون تهمة التآمر من أجل التزوير الالكتروني، بينما يتهم 5 آخرون بانتحال شخصيات وهمية.

الاتهامات طالت ثلاث شركات روسية

ووجه المحقق الخاص، روبرت مولر، المكلف بالتحقيق في مزاعم تدخل الروس في الانتخابات الأمريكية، الاتهامات التي طالت ثلاث شركات روسية أيضًا، من بينها شركة إنترنت مقرها في سانت بطرسبرج.

روسيا ترد بسخرية على مزاعم واشنطن

من ناحية أخرى، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، «إن اتهام 13 روسيًا، بالعمل ضد أجهزة أمن دولة ميزانيتها مليارات الدولارات ضد وكالات التجسس ومكافحة التجسس، ضد أنظمة التكنولوجيا المتطورة، هذا أمر سخيف، نعم سخيف».

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