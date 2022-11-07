«يرتدي بدلة ويبيع الشاي» بالفيديو.. طفل يخطف قلوب العراقيين

تواصل – فريق التحرير:

خطف طفل يبلغ من العمر 9 سنوات قلوب العراقيين، خاصة بعد ظهوره وهو يبيع الشاي مرتديًا بدلة أنيقة.

الطفل العصامي ويدعى “حسن” حرص على العمل منذ الصغر كي يتمكن من الإنفاق على نفسه، وأصبح قدوة لجميع الأطفال في “الكوفة”.

يبلغ الطفل من العمر 9 سنوات، ويجول في شوارع الكوفة ليبيع الشاي ويحرص دائمًا على أناقته ومظهره الخارجي.

ردود إيجابية عديدة على موقف الطفل العراقي

وتنوعت الردود الإيجابية على ما قام به الطفل العراقي والتي جاءت في مجملها مشيدة بما فعله وحرصه على انتظار “المصروف” من والده.

وقال أحد المغردين: والله لو ذرة شرف عندكم يا سياسيين ولو ما عندكم طفل بلد النفط يبيع شاي حسبي الله ونعم الوكيل.

وأضاف آخر: “أنظف وأطهر من كل سارق ومجرم سرق العراق ويعتبرونهم تيجان الرأس بدون استثناء من شمال العراق إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه”.

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