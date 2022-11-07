ينتهي غدًا.. 653 وظيفة صحية في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

تواصل – فريق التحرير:

أعادت جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل التذكير بإعلان توظيف وإحلال عدد (653) من الوظائف الصحية الرسمية ووظائف برنامج التشغيل الذاتي للخدمات الصحية وترغب في شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية العامة ومن يجد في نفسه الكفاءة التقدم عليها عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني فقط، وذلك وفقاً التفاصيل التالية:

الشروط :

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون حاصلاً على المؤهل المطلوب للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم، على أن يرفق

إثبات المعادلة من الوزارة.

أن يكون حاصلاً على شهادة التصنيف المهني + بطاقة التسجيل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

أن يجتاز الاختبار العلمي الذي يجريه القسم المختص للترشح للمقابلة الشخصية.

أن يجتاز المقابلة الشخصية.

التعليمات:

التقديم على هذه الوظائف لا يعتبر ترشيحاً نهائياً

على المتقدم الاطلاع أولاً على قائمة الوظائف المتوفرة وتحديد التخصص الذي يتوافق مع المؤهلات التي يحملها.

بعد تحديد الوظيفة المناسبة للمتقدم يتم التقديم على الوظيفة بتعبئة النموذج المخصص لذلك من خلال موقع الجامعة الإلكتروني.

تقديم أي معلومات غير صحيحة أو غير مطابقة سوف يؤدي إلى إلغاء الطلب تلقائياً .

طريقة التقديم:

أوضحت الجامعة أن التقديم سيبدأ اعتباراً من يوم الأحد 1444/04/05هـ الموافق 2022/10/30م الساعة (8.00 صباحا) حتى يوم الثلاثاء 1444/04/14هـ الموافق 2022/11/08م الساعة (2.30 مساءً)

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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