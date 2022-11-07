الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
“إنفاذ” يشرف على 7 مزادات علنية لبيع أكثر من 100 عقار
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“إنفاذ” يشرف على 7 مزادات علنية لبيع أكثر من 100 عقار

“إنفاذ” يشرف على 7 مزادات علنية لبيع أكثر من 100 عقار

“إنفاذ” يشرف على 7 مزادات علنية لبيع أكثر من 100 عقار
٠٣:٣٦:٥٣ م، الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 7 مزادات علنية تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع ما يتجاوز 100عقار في وسط وغرب وشرق المملكة في الفترة ما بين 7 حتى 17 نوفمبر من العام الحالي.

أراضٍ تجارية وسكنية وفلل وعمائر

وتتنوع العقارات ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وفلل وعمائر، وتبدأ المزادات بـ:

– مزاد أطياف الرياض الإلكتروني لعرض 7 عقارات بمدينة الرياض.

– مزاد دانة المدينة الإلكتروني الذي يعرض 15 عقارًا بالمدينة المنورة.

– مزاد الدانة الحضوري الذي يعرض 35 عقارًا بالمنطقة الشرقية.

– مزاد بشائر حائل الإلكتروني الذي يعرض 15 عقارًا بمدينة حائل.

– مزاد الدانة الإلكتروني الذي يعرض 20 عقارًا بحفر الباطن.

– مزاد جمان الذي يقام إلكترونيًا وحضوريًا لعرض 13 عقارًا تقع في الخبر بالمنطقة الشرقية.

– مزاد درة حراء الإلكتروني لبيع عقار بمحافظة جدة.

والجدير بالذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، إسهامًا في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

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الكلمات الدلالية:
إنفاذ الرياض المدينة المنورة المنطقة الشرقية رؤية المملكة 2030 عقارات مزادات

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