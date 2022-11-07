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ألمانيا: هناك حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران بسبب قمع المتظاهرين

ألمانيا: هناك حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران بسبب قمع المتظاهرين

ألمانيا: هناك حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران بسبب قمع المتظاهرين
٠٤:٢٢:٠٣ م، الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الحكومة الألمانية، أن هناك حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران يتم إعدادها حاليًا، بسبب استخدام العنف ضد المرأة والمتظاهرين السلميين.

فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني

وأوضحت في بيان لها، أنه على الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني الذي يرتكب أبشع الجرائم ضد الشعب الذي خرج في احتجاجات سلمية يطالب بأبسط حقوقه.

توسيع العقوبات المفروضة على إيران

فيما أفادت مجلة «دير شبيجل» أن ألمانيا و8 دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعتزم توسيع العقوبات المفروضة على إيران لتشمل الأفراد والمنظمات المرتبطة بما تصفه بممارسة العنف ضد المتظاهرين هناك.

حزمة العقوبات تضم 31 اقتراحًا

ولفتت إلى أنه تم تقديم حزمة تضم 31 اقتراحًا في بروكسل الأربعاء الماضي، تستهدف أفرادًا ومؤسسات تابعة لقطاع الأمن، وكذلك الشركات المسؤولة عما تصفه بالقمع في إيران، مؤكدة أن الإجراءات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر.

وأشارت إلى أن فرصة موافقة وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على الحزمة في اجتماعهم المقبل المقرر في 14 نوفمبر الجاري كبيرة.

تنامي ظاهرة «إسقاط عمائم الملالي»

في الوقت نفسه، أعربت وكالة «فارس» التابعة للحرس الثوري الإيراني عن قلقها، إزاء تنامي ظاهرة «إسقاط عمائم الملالي» في الشوارع، واعتبرت أن هناك خللًا قانونيًا في هذا الشأن، وسط توسع رقعة المظاهرات في جميع أنحاء البلاد.

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ألمانيا احتجاجات إيران الحرس الثوري العقوبات صد إيران عمائم الملالي

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