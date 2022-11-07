رئيس وزراء العراق يقيل رئيس هيئة استثمار بغداد ويُحوّل المخالفات إلى هيئة النزاهة

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قرر رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، إنهاء تكليف رئيس هيئة استثمار بغداد.

إنهاء تكليف رئيس هيئة استثمار بغداد

وفي بيان له، أوضح المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قرر إنهاء تكليف رئيس هيئة استثمار بغداد من إدارة الهيئة.

وأضاف – حسب «العربية»- أن السوداني وجه بإحالة محضر التحقيق الإداري الخاص بالمخالفات المرتكبة إلى هيئة النزاهة الاتحادية، لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الحكومة ستقدم كل الدعم إلى هيئة النزاهة

وشدد على عدم وجود خطوط حمراء في مواجهة أي ملف فساد مرتبط بجهة سياسية أو أية شخصية كانت، مؤكدًا أن الحكومة ستقدم كل الدعم إلى هيئة النزاهة، سواء على مستوى الإجراءات التنفيذية أم في الجانب التشريعي، عبر تقديم مشروعات قوانين تتصدى للفساد وتسهم في إغلاق منافذه.

تشكيل فريق داعم لهيئة النزاهة العراقية

وأشار إلى عزم الحكومة تشكيل فريق داعم لهيئة النزاهة يتخذ الصفة القانونية، ولا يتعارض مع صلاحيات الهيئة ومهامها المناطة بها، مشيرًا إلى أن الهدف لا يقتصر على زج الفاسدين في السجون، بل يتعدى إلى تقديم الإجراءات الوقائية للحد من الفساد، وزرع ثقافة النزاهة وعفة اليد والحفاظ على المال العام.

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