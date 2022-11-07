الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
5 خطوات للحصول على مميزات تطبيق «واتساب» على أجهزة تعمل بدون SIM
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5 خطوات للحصول على مميزات تطبيق «واتساب» على أجهزة تعمل بدون SIM

5 خطوات للحصول على مميزات تطبيق «واتساب» على أجهزة تعمل بدون SIM

5 خطوات للحصول على مميزات تطبيق «واتساب» على أجهزة تعمل بدون SIM
٠٣:٢٣:٤٧ م، الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

يستخدم الكثير من الأشخاص أجهزة لوحية أو يرغبون في استخدام هواتفهم بدون شريحة بيانات، وفي الوقت نفسه يريدون استخدام تطبيق واتساب والاستمتاع بمميزاته.

طرق للحصول على مميزات التطبيق

وبحسب صحيفة The Sun، فإن هناك عدة طريق يجب اتباعها أولاً للحصول على مميزات التطبيق وهي كالتالي:

– افتح واتساب على الجهاز الذي ستستخدمه

– سيطالبك التطبيق بإدخال رقم هاتف. وهنا أدخل رقم هاتف منزلك أو الخط الأرضي الذي تريد استخدامه.

– سيحاول التطبيق أن يرسل لك رسالة، لكن الهاتف الأرضي لا يستقبل، بعد 5 دقائق من محاولاته، سيتيح لك خيار “اتصل بي” للتحقق من امتلاكك رقم الهاتف.

– انقر عليه وستتلقى مكالمة على هاتف منزلك، ستزودك برمز التحقق وستكرره لك 6 مرات.

– أدخله في التطبيق.

وقبل أيام، توقف تطبيق واتساب عن العمل بشكل مفاجئ حول العالم، إذ اشتكي مستخدمو التطبيق من تعطل خدمة التراسل الفوري واتساب، بما في ذلك إيطاليا وبريطانيا ومصر وعدد آخر من الدول.

وفي وقت سابق اليوم، حذر المسؤول عن الخدمات الرقمية وتنظيم الإنترنت في الاتحاد الأوروبي، تييري بريتون، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك المالك الجديد لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي “تويتر”، بشأن الالتزام بالقوانين الأوروبية.

وقال “بريتون” عبر حسابه في تويتر، ردًا على تغريدة ماسك “تم تحرير العصفور”: “في أوروبا، الطائر سوف يطير وفقًا لقوانين وقواعد الاتحاد الأوروبي”.

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الكلمات الدلالية:
آيباد تطبيق واتس آب مميزات واتس آب واتس آب واتساب

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