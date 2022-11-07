«بلومبرج»: مستويات قياسية لفواتير الكهرباء في دول أوروبا

تواصل – وكالات:

كشفت وكالة «بلومبرج»، أن فواتير الكهرباء الأوروبية وصلت إلى مستويات قياسية على الرغم من الدعم الحكومي.

ونقلت الوكالة عن شركة استشارات الطاقة «VaasaETT Ltd»، أن متوسط ​​سعر التجزئة للغاز في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، كان في أكتوبر ضعف ما كان عليه في الشهر نفسه في عام 2021 ، حيث بلغ 18 سنتًا يورو لكل كيلوواط في الساعة.

تكلفة الكهرباء للأسر ارتفعت بنسبة 67%

وأوضحت أن تكلفة الكهرباء للأسر، ارتفعت بنسبة 67% لتصل إلى 36 سنتًا يورو للكيلوواط في الساعة، وأنه لوحظت أعلى زيادة في أسعار الكهرباء في أكتوبر في دبلن وبلغت 44%، بينما ارتفع متوسط ​​سعر الغاز في روما بنسبة 97%.

فرض خفض في استهلاك الكهرباء

وقبل أيام، وافق الاتحاد الأوروبي على فرض خفض في استهلاك الكهرباء بنسبة 5% على الأقل أثناء ساعات الذروة السعرية، حيث تتزايد المطالبات عبر أوروبا، لمواجهة زيادة أسعار الغاز، والربط بينها، وبين سعر الكهرباء.

من تزايد أسعار الغاز بشكل متسارع

وحسب «سبوتنيك»، فإن دول الاتحاد الأوروبي، تعاني من تزايد أسعار الغاز بشكل متسارع، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وما تبعها من عقوبات على موسكو.

60 % من المصانع معرضة للإغلاق

وفي وقت سابق أظهرت تقارير دولية أن 60% من المصانع معرضة للإغلاق في دول الاتحاد الأوروبي، وخاصةً بريطانيا، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

فيما حذرت الوكالة الدولية للطاقة من أن أوروبا تواجه مخاطر غير مسبوقة بشأن إمدادات الغاز هذا الشتاء بعد أن قطعت روسيا معظم شحنات خطوط الأنابيب.

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