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رئيس الإمارات: دبي ستستضيف قمة المناخ المقبلة «كوب 28» في «إكسبو»
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رئيس الإمارات: دبي ستستضيف قمة المناخ المقبلة «كوب 28» في «إكسبو»

رئيس الإمارات: دبي ستستضيف قمة المناخ المقبلة «كوب 28» في «إكسبو»

رئيس الإمارات: دبي ستستضيف قمة المناخ المقبلة «كوب 28» في «إكسبو»
٠٢:٥٧:٢٣ م، الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن دبي ستستضيف قمة المناخ المقبلة «كوب 28»، وأن مدينة «إكسبو» في دبي ستستضيف قمة المناخ العام المقبل، داعيًا الجميع للمشاركة والحضور.

العمل المناخي فرصة للابتكار وإيجاد الحلول

وأضاف في كلمته في قمة المناخ بشرم الشيخ، أن العمل المناخي فرصة للابتكار وإيجاد الحلول وتنويع الاقتصاد، وأن بلاده ستواصل التركيز على خفض الانبعاثات بقطاع الطاقة.

دعم تنفيذ مخرجات مؤتمرات المناخ السابقة

وأوضح أن الإمارات بدأت الاستثمار في تحفيز النمو الصناعي المستدام وتحقيق الحياد المناخي، وهي مستمرة في نهج التعاون مع المجتمع الدولي لمواجهة تغير المناخ، مع التركيز على دعم تنفيذ مخرجات مؤتمرات المناخ السابقة.

مخاطر تغير المناخ تستهدف الجميع

وأضاف أن مخاطر تغير المناخ تستهدف الجميع دون استثناء، وأنه من المهم الإسراع لتفادي ارتفاع درجة حرارة الأرض، مؤكدًا أن مخاطر المناخ لا تستثني أحدًا والمستقبل يعتمد على خطوات اليوم، وأن العالم يواجه تحديات معقدة وتغير المناخ يؤثر على الأمن والاستقرار.

«الأمم المتحدة»: مستقبل البشرية في خطر

في الوقت نفسه، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن عدد سكان العالم ارتفع إلى 8 مليارات ومستقبل البشرية في خطر.

وأوضح خلال كلمته في قمة المناخ «كوب 27»، أن الوقت يداهم العالم الذي يخسر معركته مع المناخ، مؤكدًا أن كوكب الأرض يقترب من مرحلة اللاعودة في التغير المناخي.

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الكلمات الدلالية:
إكسبو المناخ دبي رئيس الإمارات كوب 28 مؤتمر المناخ محمد بن زايد

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