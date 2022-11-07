عاجل.. النيابة العامة: إيقاف تشكيل إجرامي منظم بتهمة تزييف النقود

تواصل – واس:

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة الجرائم الاقتصادية باشرت التحقيق مع تشكيل عصابي إجرامي منظم مكون من مواطنين وأربعة وافدين من جنسيات عربية، بتهمة تزييف النقود، حيث تم إيقافهم تمهيداً لاستكمال الإجراءات لإحالتهم إلى المحكمة المختصة.

وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام الجناة بإعداد وكر مخصص ومزود بآلات إلكترونية لطباعة العملات الورقية.

ونوه المصدر إلى أن الجناة سيواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى (25) سنة، وغرامة مالية تصل إلى (500.000) ريال، طبقاً للمادة الثانية من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود.

وشدد المصدر على أن هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والموجبة لعقوبات مشددة , مؤكدا أن النيابة العامة ماضية في حماية التعاملات المالية النقدية من كل أشكال الجناية، ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة بحق كل من تسول له نفسه المساس بالأمان المالي النقدي والاقتصاد الوطني.