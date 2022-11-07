الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«أبل» تتلقى صدمة جديدة بشأن مبيعات «آيفون 14»
«بلومبرج»: مستويات قياسية لفواتير الكهرباء في دول أوروبا
رئيس الإمارات: دبي ستستضيف قمة المناخ المقبلة «كوب 28» في «إكسبو»
4 مميزات للإبلاغ عن الأعراض الجانبية للمستحضرات الصيدلانية عبر «تيقظ»
«الأمم المتحدة»: عدد سكان العالم ارتفع إلى 8 مليارات ومستقبل البشرية في خطر
عاجل.. النيابة العامة: إيقاف تشكيل إجرامي منظم بتهمة تزييف النقود

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«أبل» تتلقى صدمة جديدة بشأن مبيعات «آيفون 14»

«أبل» تتلقى صدمة جديدة بشأن مبيعات «آيفون 14»

«أبل» تتلقى صدمة جديدة بشأن مبيعات «آيفون 14»
٠٣:٠٩:٢٤ م، الإثنين، ١٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، اليوم، أن شركة “أبل” ستقلص إنتاجها من هواتف آيفون 14 (أحدث إصدارات الشركة) بمقدار  3 ملايين إصدار، وهو أقل مما كان من المتوقع إنتاجه في الأصل خلال العام الحالي.

وقالت مصادر إن “أبل” ومورديها يهدفون الآن إلى تصنيع 87 مليون جهاز أو أقل، مقارنة مع هدف إنتاجها 90 مليون وحدة في وقت سابق.

ويرجع الانخفاض في الإنتاج في المقام الأول إلى الطلب الضعيف على طرازي “آيفون 14” و”آيفون 14 بلس”، وهما بدائل أرخص لنماذج “برو” الأعلى سعر.

كما تواجه “أبل” مشكلة أخرى متمثلة في أماكن مثل مصنع تشنغتشو بالصين، والذي يعد موطنا لموقع تجميع “آيفون”، الرئيس، ويخضع لإغلاق لمدة أسبوع بسبب انتشار كورونا.

مصنع تشنغتشو مركز الإنتاج الرئيس لشركة “أبل”

ويعد مصنع تشنغتشو الذي تديره مجموعة “فوكسكون”، والمعروفة أيضًا باسم “مدينة آيفون”، هي مركز الإنتاج الرئيس لشركة “أبل” لتجميع إصدارات “برو” من هواتف “آيفون” الخاصة بها.

والمشكلة الحالية التي تواجه شركة “أبل” هي الأكبر؛  إذ أدت سياسة “صفر كوفيد” الصارمة الصينية إلى عمليات إغلاق مفاجئة في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى إعاقة النشاط الاقتصادي.

اقرأ أيضًا:

رسميًا.. إجبار «آبل» على تغيير شواحن «آيفون» لهذه الأسباب

الكلمات الدلالية:
آيفون أبل شركة أبل مشكلة آيفون هاتف آيفون هواتف آبل

مواد ذات صلة

المزيد
شرطة الخرمة تُلاحق صهاريج تسرق مياه التحلية

شرطة الخرمة تُلاحق صهاريج تسرق مياه التحلية

٠٨:٣١ م، الأحد، ٠٨ فبراير ٢٠١٥
مُسن يمني يحمل زوجته على ظهره هرباً من حصار الحوثيين

مُسن يمني يحمل زوجته على ظهره هرباً من حصار الحوثيين

١٢:١٠ م، الأحد، ٠٣ يناير ٢٠١٦
بالفيديو.. جندي مرابط في الحد الجنوبي يظهر سعادته بالأمطار الغزيرة

بالفيديو.. جندي مرابط في الحد الجنوبي يظهر سعادته بالأمطار الغزيرة

٠١:١٨ ص، السبت، ٢٠ يونيو ٢٠١٥
الجبير: العالم الإسلامي يرفض سياسات إيران والتدخل في شؤون الآخرين

الجبير: العالم الإسلامي يرفض سياسات إيران والتدخل في شؤون الآخرين

٠١:٣٤ ص، الجمعة، ١٥ أبريل ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *