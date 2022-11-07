«أبل» تتلقى صدمة جديدة بشأن مبيعات «آيفون 14»

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كشفت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، اليوم، أن شركة “أبل” ستقلص إنتاجها من هواتف آيفون 14 (أحدث إصدارات الشركة) بمقدار 3 ملايين إصدار، وهو أقل مما كان من المتوقع إنتاجه في الأصل خلال العام الحالي.

وقالت مصادر إن “أبل” ومورديها يهدفون الآن إلى تصنيع 87 مليون جهاز أو أقل، مقارنة مع هدف إنتاجها 90 مليون وحدة في وقت سابق.

ويرجع الانخفاض في الإنتاج في المقام الأول إلى الطلب الضعيف على طرازي “آيفون 14” و”آيفون 14 بلس”، وهما بدائل أرخص لنماذج “برو” الأعلى سعر.

كما تواجه “أبل” مشكلة أخرى متمثلة في أماكن مثل مصنع تشنغتشو بالصين، والذي يعد موطنا لموقع تجميع “آيفون”، الرئيس، ويخضع لإغلاق لمدة أسبوع بسبب انتشار كورونا.

مصنع تشنغتشو مركز الإنتاج الرئيس لشركة “أبل”

ويعد مصنع تشنغتشو الذي تديره مجموعة “فوكسكون”، والمعروفة أيضًا باسم “مدينة آيفون”، هي مركز الإنتاج الرئيس لشركة “أبل” لتجميع إصدارات “برو” من هواتف “آيفون” الخاصة بها.

والمشكلة الحالية التي تواجه شركة “أبل” هي الأكبر؛ إذ أدت سياسة “صفر كوفيد” الصارمة الصينية إلى عمليات إغلاق مفاجئة في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى إعاقة النشاط الاقتصادي.

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