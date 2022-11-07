«الأمم المتحدة»: عدد سكان العالم ارتفع إلى 8 مليارات ومستقبل البشرية في خطر

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قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن عدد سكان العالم ارتفع إلى 8 مليارات ومستقبل البشرية في خطر.

كوكب الأرض يقترب من مرحلة اللاعودة

وأوضح خلال كلمته في قمة المناخ «كوب 27»، أن الوقت يداهم العالم الذي يخسر معركته مع المناخ، مؤكدًا أن كوكب الأرض يقترب من مرحلة اللاعودة في التغير المناخي.

حرب روسيا وأوكرانيا فاقمت أزمات التغير المناخي

وأضاف أن الحرب الروسية على أوكرانيا فاقمت أزمات التغير المناخي، وأن العالم بحاجة لإعادة بناء الثقة بين دول الشمال والجنوب، مشيرًا إلى أن الفوضى المناخية هي السبب الرئيس في الصراعات العالمية.

وأكد أن النشاط البشري هو سبب أزمة المناخ، وأنه على مجموعة الـ 20 تسريع المرحلة الانتقالية نحو الاقتصاد الأخضر، داعيًا إلى اتفاق بين الاقتصادات المتقدمة والنامية والناشئة من أجل البيئة.

الإنسانية أمام «التعاون أو الهلاك»

وبين أنه من المهم وجود ائتلافات بين الاقتصادات الناشئة نحو الطاقة المتجددة، يجب التخلي التدريجي عن الفحم كمصدر للطاقة لضرره الخطير، وأنه في قضايا المناخ فإنه الإنسانية أمام «التعاون أو الهلاك»، وأنه يجب التخلي عن الفحم كمصدر رئيس للطاقة وتجنب أضراره الخطيرة.

توفير موارد مالية للحياد الكربوني

وأشار إلى أنه على المؤسسات الدولية تغيير نهجها الاقتصادي، وتوفير موارد مالية للحياد الكربوني، مؤكدًا أن نصف التمويل المناخي يجب أن يكون مخصصًا للتكيف، وأنه من المهم وجود «آلية إنذار مبكر» في غضون السنوات الخمس المقبلة.

حان الوقت للتضامن العالمي

وأكد أن الإنسانية أمام خيارين إما الزوال أو التعاون، وأنه حان الوقت للتضامن العالمي من أجل حماية البشرية، لافتًا إلى أن الحرب على البيئة انتهاك خطير لحقوق الإنسان.

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